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«Кожного ранку лунали пісні Кобзона»: Морпіх розповів про 77 днів у полоні

Володимир Миленко
Вчора, 19:15 glavcom.ua
«Кожного ранку лунали пісні Кобзона»: Морпіх розповів про 77 днів у полоні
Морпіх Юрій розповів, як окупанти катували та принижували українських полонених
фото: скріншот з відео

47-річний український військовий повернувся додому після обміну

Морський піхотинець Юрій із Сіверодонецька натрапив на міну під час виходу з території маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Поранений, він потрапив у полон до бойовиків «ДНР», де провів більше двох місяців. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Інтер».

Юрій, який служив у морській піхоті за контрактом, розповів, що рахував кожен день перебування у полоні. Втім, сплутати дні було неважко, оскільки кожного дня з ранку і до вечора окупанти катували полонених одними й тими ж піснями: «Я думав, що у нас там 9 травня, бо щоранку грає Кобзон, гімн, Лещенко, всі пісні, які нагадують 9 травня. Це з ранку до вечора – о п'ятій підйом, о дев'ятій відбій».

Український морпіх розповів про те, що таких поранених, як він (Юрій втратив ногу, йому відрізали кінцівку через гангрену у донецькій лікарні), вороги не застосовували фізичного насилля, а от щодо більш-менш здорових полонених практикували і тортури. Психологічно ж намагалися зламати усіх.

Юрій повідомив, у яких умовах перебувають українські полонені на Донбасі. «Двоярусні ліжка. Щодо побуту скаржитися не доводилося. Постіль вони міняли, в душ водили». Годували українських військових тричі на день кашами без смаку, чай давали на сніданок і вечерю.

Втім, катуваннями оберталися навіть походи до їдальні. Про один із таких випадків Юрій розповів журналістам: «О 7 годині тебе ведуть на сніданок, там недалеко їдальня, може метрів 50 від цього локального приміщення. Всі решта біжать, руки за спину. Ми йдемо, наприклад, такі як я (поранені, без ноги – ред.). Вони біжать. У нас там випадок був, хлопець помер 7 червня, здається. Ну, ми стали і сказали, що «герої не вмирають» і всі стали на коліна. Потім у нас там пресинг був такий десь із тиждень – гусячою ходою, руки за голову і під палицями ти йдеш до їдальні».

Про  те, що його везуть на обмін, морпіх здогадався лише в Донецьку, коли його посадили у автобус. А у той момент, коли Юрій побачив український прапор, він на деякий час втратив мову: «Ти це не передаси, клубок у горлі. Як тільки прапор побачили відразу – це якось надихнуло. Ну і далі довго, звісно, приходив до тями, поки зміг щось сказати».

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни до початку травня Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українці.

А у кінці червня відбувся масовий обмін полоненими. Україна повернула додому 144 захисників, з них 95 оборонців «Азовсталі», серед яких 43 – військовослужбовці полку «Азов».

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Теги: обмін полоненими полон Маріуполь Донеччина «ДНР» війна

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