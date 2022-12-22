Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами
фото ілюстративне

Артилерійські та ракетні удари по житлових кварталах майже не припиняються

Російські загарбники почали застосовувати для обстрілу Херсона заборонені фосфорні снаряди із запальною сумішшю. Про це повідомив радник мера Херсона Роман Головня в ефірі телеканалу FreeДом.

Зазначається, що артилерійські та ракетні удари по житлових кварталах майже не припиняються.

«І вже дійшло до того, що фактично місто обстрілюють із заборонених снарядів, фосфорних снарядів, які мають начинку запалювальною сумішшю, і вже меж якихось, які не могли б перейти окупанти, немає. Фактично відбувається знищення мирного населення в місті», –сказав Головня.

Крім того, повідомляється, що ворог постійно пошкоджує, як лінії електропередач, так і водопостачання, водовідведення та газопостачання. А можливості відновлення залежать від розташування пошкоджених об’єктів: у деяких мікрорайонах повернути подачу тепла, електроенергії та газопостачання наразі практично нереально.

«Це постійний, систематичний обстріл міста, і він не припиняється. І ми з вами говоримо зараз, а десь, може, вже прилетіло, якась підстанція пошкоджена або якийсь будинок. Тому складно говорити… Усі служби працюють над тим, щоб у місті можна було більш-менш нормально жити тим городянам, які залишилися сьогодні там і які не хочуть його залишати», – зазначив Головня.

Раніше повідомлялося, що російські терористи навмисне обстрілюють населені пункти на лівобережній частині Херсонської області, щоб у такий спосіб змусити евакуюватися місцеве населення.

Теги: росія окупанти війна Україна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 14:43
Окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини
Окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини
Вчора, 15:34
Рашисти на окупованих територіях чинять воєнні злочини
Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців 
Вчора, 12:57

Події в Україні

Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей
Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей
Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами
Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами
Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців
Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців
Прикордонники передали «привіт» Рогозіну, якого поранено в сідниці
Прикордонники передали «привіт» Рогозіну, якого поранено в сідниці
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Понад 10 тис. нових могил: Associated Press дослідило, як рашисти вбивають Маріуполь 
Понад 10 тис. нових могил: Associated Press дослідило, як рашисти вбивають Маріуполь 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
17K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
11K
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8834
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8823
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту