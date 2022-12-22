Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами

Артилерійські та ракетні удари по житлових кварталах майже не припиняються

Російські загарбники почали застосовувати для обстрілу Херсона заборонені фосфорні снаряди із запальною сумішшю. Про це повідомив радник мера Херсона Роман Головня в ефірі телеканалу FreeДом.

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Зазначається, що артилерійські та ракетні удари по житлових кварталах майже не припиняються.

«І вже дійшло до того, що фактично місто обстрілюють із заборонених снарядів, фосфорних снарядів, які мають начинку запалювальною сумішшю, і вже меж якихось, які не могли б перейти окупанти, немає. Фактично відбувається знищення мирного населення в місті», –сказав Головня.

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Крім того, повідомляється, що ворог постійно пошкоджує, як лінії електропередач, так і водопостачання, водовідведення та газопостачання. А можливості відновлення залежать від розташування пошкоджених об’єктів: у деяких мікрорайонах повернути подачу тепла, електроенергії та газопостачання наразі практично нереально.

«Це постійний, систематичний обстріл міста, і він не припиняється. І ми з вами говоримо зараз, а десь, може, вже прилетіло, якась підстанція пошкоджена або якийсь будинок. Тому складно говорити… Усі служби працюють над тим, щоб у місті можна було більш-менш нормально жити тим городянам, які залишилися сьогодні там і які не хочуть його залишати», – зазначив Головня.

Раніше повідомлялося, що російські терористи навмисне обстрілюють населені пункти на лівобережній частині Херсонської області, щоб у такий спосіб змусити евакуюватися місцеве населення.