Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Витрати Євросоюзу на імпорт із РФ усе ще перевищують обсяг підтримки України

З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС заплатив Росії за імпорт товарів та енергоресурсів на €124 млрд євро більше, ніж надав допомоги Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час засідання Ради ЄС, передає «Главком».

Голова МЗС Швеції наголосила, що витрати Євросоюзу на імпорт із РФ усе ще перевищують обсяг підтримки України. За словами Стенергард, загальна допомога європейських країн і самого ЄС для України від початку вторгнення становить €187 млрд.

Як повідомлялося, кілька країн-членів ЄС, зокрема союзники України, збільшили імпорт російських енергоносіїв в 2025 році порівняно з 2024 роком. За даними Reuters, це Угорщина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Хорватія та Португалія.

Попри чотири роки війни Росії проти України, під час яких ЄС надав значну військову та гуманітарну допомогу Києву, частина країн продовжує здійснювати комерційні платежі Москві за нафту та газ.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

