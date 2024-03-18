Уряд планує розширити виплати для переселенців

Уряд напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати державну допомогу на проживання

Кабінет міністрів напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати державну допомогу на проживання. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Уже розроблено пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

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дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Також якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача в такій сім'ї не більший ніж 9444 грн:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

осіб, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду до шестирічного віку;

осіб, у складі сім'ї яких є діти віком до 18 років або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Наразі для внутрішньо переміщених осіб розмір виплати становить 2 тис. грн. Для людей з інвалідністю, які змінили місце проживання, передбачена виплата в розмірі 3 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 змінився порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише окремі категорії отримуватимуть виплати від держави у розмірі 2-3 тис. грн й надалі, а решті доведеться подати нову заяву. Значну кількість ВПО можуть позбавити допомоги, адже критерії призначення будуть більш жорсткими.

До слова, нещодавно Всесвітню продовольчу програму (ВПП) ООН розширили. Тепер додаткові виплати можуть отримати люди з інвалідністю.