Кухонну шафку з півником із Бородянки передали до музею (фото)

Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби

Кухонну шафу з Бородянки Київської області, яка вціліла під час вибуху скинутої окупантами авіабомби, передали Національному музею Революції Гідності. Про це ідеться на сторінці закладу у Facebook.

«Символ стійкості українців – кухонна шафа з керамічним півником з деокупованої Бородянки – відтепер надбання музейного фонду України. Проведено культурну «спецоперацію» з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що одним із символів стійкості українців стала кухонна шафка на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. Вціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках майстрами художньої кераміки із Василькова Валерієм та Надією Протор’євими.

Звичайний елемент кухонного інтер’єру став легендою завдяки світлині київської фотокореспондентки Єлизавети Серватинської. Світлина з кухонною шафою з Бородянки облетіла весь світ.

«Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: «Ти як? – Тримаюсь…», – ідеться в повідомленні.

Будівля, на якій тримається шафка, перебуває в аварійному стані, стіна може обвалитися. Тому, 14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку було демонтовано.

У музеї зазначили, що важливо було зберегти кожну деталь аж до шурупів, на які шафка кріпиться до стіни.

Місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані DroneUA за допомогою дрона для створення 3D-моделі, що у майбутньому дозволить відтворити її розташування і середовище.

Нагадаємо, під час прогулянки до президента Володимира Зеленського та очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.

Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині.