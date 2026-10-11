Історична відсутність прозорості з боку Москви підживлює занепокоєння щодо інциденту в Іркутську –

Чутки про можливий спалах чуми в Сибіру знову нагадали світу про глибоко вкорінену російську звичку приховувати й применшувати будь-які катастрофи. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Символом такої політики заперечення стала відома фраза з серіалу про Чорнобиль «не чудово, не жахливо», яка описує намагання влади Радянського Союзу та сучасної Росії приховати реальні масштаби надзвичайних подій.

Історія показує, що Кремль десятиліттями приховував загрози: від вибуху на Чорнобильській АЕС та витоку сибірської виразки із секретної лабораторії у Свердловську 1979 року до спалаху алопеції у дітей 1988 року, замалчування епідемії ВІЛ, викривлення статистики щодо COVID-19, а також брехні довкола трагедій із підводним човном «Курськ» та збиттям рейсу MH17.

Нинішня ситуація зі смертю 28-річної співробітниці протичумного інституту в Іркутську розвивається за тим самим сценарієм. Попри те, що влада ізолювала сотню людей і ввела карантин у лікарнях, Росспоживнагляд і Дмитро Пєсков заперечують загрозу, спихаючи все на звичайну пневмонію. Через запізнілі та туманні пояснення Москви ВООЗ, Євросоюз та США не можуть оцінити реальні ризики й вимагають від Росії негайної прозорості та дотримання міжнародних зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області.

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.