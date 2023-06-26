Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, шо означає заколот Пригожина

«Якщо ви розмовляєте з Путіним не з позиції сили – нічого не відбувається»

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB NEWS заявив, що останні події із «заколотом Пригожина» вкотре доводять: Путін розуміє лише мову сили.

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«Надзвичайно важливо розуміти, що ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, але однозначно кінець іміджу Путіна в Росії – імідж невразливого лідера повністю зруйнований. Весь світ розуміє, хто такий Путін, але зараз багато хто розуміє це і в Росії», – сказав Порошенко.

‘We are very much waiting for the F-16 fighter jets. This is the game changer.’



Former Ukrainian President Petro Poroshenko outlines the ‘key factor’ for Ukraine’s counteroffensive on Russia.



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«Якщо ви розмовляєте з Путіним не з позиції сили – нічого не відбувається. І це досить парадоксально, але навіть випадок Пригожина показує, що якщо говорити з Путіним з позиції силою – це єдине, що Путін розуміє», – наголошує Порошенко.

«Я вважаю, що Збройні Сили України обов’язково використають цю можливість, щоб підвищити ефективність та інтенсивність нашого контрнаступу і отримати певні результати», – зазначає п’ятий президент.

«Це показало межі влади Путіна. Нам потрібно навчитися говорити з Путіним мовою сили – це точно приведе нас до перемоги», – переконаний Петро Порошенко.

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Нагадаємо, проведення Міжнародної конференції з відновлення України у столиці Великої Британії вкрай важливе, адже наша держава має унікальні інвестиційні можливості. Разом з тим західні союзники перш за все мають допомогти Україні перемогти росію на полі бою – а для цього потрібні реактивні винищувачі, системи ППО та далекобійна зброя. Про це у Лондоні заявив Петро Порошенко під час інтерв’ю британському телеканалу Sky News.