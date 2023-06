Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, шо означає заколот Пригожина

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB NEWS заявив, що останні події із «заколотом Пригожина» вкотре доводять: Путін розуміє лише мову сили.

«Надзвичайно важливо розуміти, що ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, але однозначно кінець іміджу Путіна в Росії – імідж невразливого лідера повністю зруйнований. Весь світ розуміє, хто такий Путін, але зараз багато хто розуміє це і в Росії», – сказав Порошенко.

‘We are very much waiting for the F-16 fighter jets. This is the game changer.’



Former Ukrainian President Petro Poroshenko outlines the ‘key factor’ for Ukraine’s counteroffensive on Russia.



