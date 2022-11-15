Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини – Гайдай

Росія продовжує стягувати резерви до Луганської області

Жителі великих міст Луганської області вже чують просування Збройних сил України. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини», – зазначає Гайдай.

Водночас зазначається, що Росія продовжує стягувати резерви в область і, не виключено, що зняті з Херсонщини десантники вирушать саме на Луганщину.

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«Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених. Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область. Тож російський могильник з кожним днем стає все більше», – сказав голова ОВА.

Додамо, що на Луганщині вже деокуповано 12 населених пунктів.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині.

Гайдай також повідомляв, що звільнені від окупантів села на Луганщині майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами.

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