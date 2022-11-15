Деокуповані села Луганщини майже зруйновані – Гайдай

Сергій Гайдай зазначив, що дуже багато зруйнованих будинків в Греківці, Стельмахівці, Макіївці

Звільнені від окупантів села на Луганщині майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Гайдай зазначив, що дуже багато зруйнованих будинків в Греківці, Стельмахівці, Макіївці.

«На дорогах стоять кинуті автівки з валізами – люди не могли на них виїхати через негоду або російські обстріли і вимушені були йти пішки через поля, по можливості їх евакуювали військові», – повідомив він.

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Гайдай наголошує, що людям все ж таки краще виїхати із цих населених пунктів, доки ЗСУ не посуне лінію фронту ще на декілька кілометрів.

Голова Луганської ОВА також зазначив, що російські війська не закривають школи на окупованій території області, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями та влаштовувати провокації.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині.

Також Залужний заявив, що українські військові не приймуть переговорів з РФ.

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