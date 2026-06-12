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Безпілотники атакували окупований Крим: уражено ТЕЦ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окупований Крим: уражено ТЕЦ
Пожежа у Сімферополі
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки в районі ТЕЦ розгорілася пожежа

У ніч на 12 червня тимчасово окупований Сімферополь опинився під атакою ударних безпілотників, ціллю якої стали енергетичні об’єкти. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під удар БпЛА потрапила Сімферопольська ТЕЦ. Місцеві жителі повідомили про перебої з електропостачанням.

Також відомо, що внаслідок атаки в районі ТЕЦ розгорілася пожежа.

Сімферопольська ТЕЦ – теплоелектроцентраль, що забезпечує 40% від загальноміської потреби в тепловій енергії Сімферополя, у тому числі селища Гресовське, Комсомольське, Аерофлотське та частково Молодіжне. Сімферопольська ТЕЦ є основним резервно-аварійним джерелом електроенергії на півострові.

Раніше повідомлялося, що Україна прагне найближчим часом повністю ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний вогневий контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За словами командувача, завдяки інтенсивним операціям українських дронів автомобільний трафік на цій магістралі, яка є головним маршрутом постачання окупаційних військ через південь України до Криму, за останній місяць уже скоротився більш ніж на дві третини.

Зауважимо, магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом. 

Теги: пожежа Крим вибух окуповані території

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