Безпілотники атакували окупований Крим: уражено ТЕЦ
Внаслідок атаки в районі ТЕЦ розгорілася пожежа
У ніч на 12 червня тимчасово окупований Сімферополь опинився під атакою ударних безпілотників, ціллю якої стали енергетичні об’єкти. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Під удар БпЛА потрапила Сімферопольська ТЕЦ. Місцеві жителі повідомили про перебої з електропостачанням.
Також відомо, що внаслідок атаки в районі ТЕЦ розгорілася пожежа.
Раніше повідомлялося, що Україна прагне найближчим часом повністю ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний вогневий контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
За словами командувача, завдяки інтенсивним операціям українських дронів автомобільний трафік на цій магістралі, яка є головним маршрутом постачання окупаційних військ через південь України до Криму, за останній місяць уже скоротився більш ніж на дві третини.
Зауважимо, магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.
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