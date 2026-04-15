На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух

«У небі над Вінниччиною ворожі БпЛА»

Сьогодні, 15 квітня, на Вінниччині під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«У небі над Вінниччиною ворожі БпЛА. Не нехтуйте повітряною тривогою – продовжуйте перебувати в укриттях», – наголосила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.