Втрати ворога станом на 1 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 420 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 1 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 1 травня втратила:
- особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб;
- танків – 11 903 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од;
- артилерійських систем – 41 044 (+100) од;
- РСЗВ – 1 757 (+1) од;
- засоби ППО – 1 357 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+2) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од;
- спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1528-й день повномасштабної війни в Україні.
