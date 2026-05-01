Втрати ворога станом на 1 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 903 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 1 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб;
  • танків – 11 903 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од;
  • артилерійських систем – 41 044 (+100) од;
  • РСЗВ – 1 757 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 357 (+1) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+2) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од;
  • спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1528-й день повномасштабної війни в Україні.

