Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року
Нині триває 1450-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 22 штурмові атаки ворога

За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли, Добропасове Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БпЛА, три артилерійські системи, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 99 обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 атак окупантів – у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1450-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026 року
