Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1475-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару

За минулу добу відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Бачівськ, Кучерівка, Суходіл, Максимівщина Сумської області; Олександроград Донецької області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Покровське, Писанці, Малинівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне, Комишуваха, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 1

Противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 129 обстрілів, з яких вісім – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 2

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 3

Агресор двічі атакував у бік населеного пункту Курилівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 4

Противник атакував три рази. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 5

Українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 6

Ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 9

Противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року фото 10

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1475-й день повномасштабної війни в Україні.

