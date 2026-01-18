Головна Країна Події в Україні
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ розповів, як Генштаб відновлює сили бійців під час активних бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував питання відпусток для військовослужбовців, які воюють понад шість місяців. Як інформує «Главком», про це Сирський розповів в інтервʼю lb.ua.

За його словами, раніше ротації та відпустки були регулярними: бригади виходили з фронту, бійці відпочивали, а після цього проходили відновлення навичок і бойові злагодження.

«Зараз, коли ми маємо перевагу ворога в кілька разів, процес ротацій не завжди виходить», – зазначив Сирський.

Він підкреслив, що відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій. Планові відпустки зазвичай тривають 10 днів.

«Люди, не відпочиваючи, швидше втрачають свій потенціал. Тому відпустки – це єдиний ефективний шлях», – пояснив головнокомандувач.

Крім того, в Генштабі проводять ротації підрозділів всередині бригади: одні батальйони відводять у тил, де вони можуть відпочити або піти у відпустку, інші – на докомплектування. Сирський визнав, що за нинішніх умов забезпечити постійний процес відпусток для всіх неможливо.

Нагадаємо, стратегічний перелом у війні Росії проти України можливий уже у 2026 році за умови досягнення переваги в технологіях, змаганні економік та збереження підтримки міжнародних партнерів. 

Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року кількість втрат особового складу ЗСУ зменшилося на 13%.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 46 тис. українських бійців загинули на війні із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні перетнула символічний рубіж

