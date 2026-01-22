Головна Країна Події в Україні
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
Глава держави повідомив, що у порівнянні з минулим роком Сили оборони ліквідовують окупантів у понад два з половиною рази більше
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що Росія щомісяця мобілізує до 43 тис. осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії у війні проти України за рік суттєво зросли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами українського лідера, якщо рік тому втрати особового складу ворога становили близько 14 тис. на місяць, то зараз досягають позначки у 35 тис.

«Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тис. на місяць і починають втрачати 45 тис. З цих 43 тис. потрібно знати, що близько 10-15% втекли, а деякі поранені. Але їхня армія перестала зростати. Це важливо», – пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що дані свідчать про масштаби виснаження кадрового ресурсу РФ та високі втрати особового складу на фронті. Ключовим чинником, який дозволив зупинити ріст чисельності російської армії, Зеленський назвав розвиток українського безпілотного флоту. «Їхня армія припинила зростати, це важливо для нас, завдяки нашим операторам дронів і технологіям дронів», – підсумував він.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на панельній дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі навів дані про ціну російського наступу. За словами Рютте, лише протягом грудня 2025 року армія РФ щодня втрачала тисячу військових загиблими.

Загальні втрати за місяць перевищили 30 тис. осіб, що значно більше, ніж Радянський Союз втратив за всі десять років війни в Афганістані. Попри такі колосальні жертви, Кремль продовжує посилювати тиск на фронті та нарощувати інтенсивність атак.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що, попри значно більший мобілізаційний ресурс Росії, країні-агресору не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання на фронті.

Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
