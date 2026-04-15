Росія обстріляла Черкаси: є поранені

Дрони атакували Черкаси
Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється

У ніч на 15 квітня російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Про це повідомила обласна військова адміністрація, пише «Главком».

За попередніми даними, ворожі цілі були зафіксовані та впали одразу на кількох локаціях у Черкасах. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина, є поранені. 

