Росія атакувала судно під прапором Ліберії, яке прямувало до українського порту (фото)

Ворог атакував цивільне судно, що йшло до Одеси за зерном

Російські окупанти продовжують терор у Чорному морі. 14 квітня ворог поцілив у цивільне судно, яке прямувало «зерновим коридором» до одного з одеських портів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій України.

За даними відомства, судно під прапором Ліберії рухалося морським коридором для завантаження кукурудзи. Під час переходу корабель був атакований російським ударним безпілотником. Внаслідок влучання на борту судна спалахнула пожежа. Завдяки професійним діям екіпажу вогонь вдалося оперативно ліквідувати, що запобігло катастрофічним наслідкам та знищенню судна.

«Постраждалих серед членів екіпажу немає. Після атаки судно продовжило рух і дісталося порту призначення», – зазначають у Міністерстві розвитку громад і територій України.

фото: Міністерство розвитку громад і територій України

У міністерстві також наголосили, що це не перший випадок ударів по цивільному судноплавству в регіоні.

«Главком» писав, що уночі 14 квітня російські загарбники масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Повідомляється, що на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, зокрема причал та баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання.

До слова, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуара з олією.