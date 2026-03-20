Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський

Сирський заявляє, що ворог посилив тиск через зміну погоди

Головком Олександр Сирський відвідав район Південної операційної зони

Ситуація на передовій залишається вкрай напруженою: російські окупаційні війська активізувалися одразу на кількох напрямках. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки до підрозділів Південної операційної зони, інформує «Главком».

За словами головкома, зміна погодних умов спонукала агресора посилити тиск. Вже кілька днів поспіль інтенсивність боїв не спадає.

«Російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими», – заявив Олександр Сирський.

Головнокомадувач також наголосив, що чисельна перевага ворога вимагає від українського командування нестандартних підходів.

«Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції», – додав Сирський.

Під час візиту на південь Олександр Сирський провів наради з командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів.

«Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення – боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами», – написав Олександр Сирський.

«Главком» писав, що рекордні добові втрати російських військ за18 березня можуть свідчити про спроби противника досягти результатів на фронті будь-якою ціною. Заступник командира третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що ключовим фактором у стримуванні ворога залишається ефективна організація оборони, яка не дозволяє росіянам реалізувати свої оперативні цілі та змушує їх зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.