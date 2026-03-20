Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
фото: Міноборони України

Головком Олександр Сирський відвідав район Південної операційної зони 

Ситуація на передовій залишається вкрай напруженою: російські окупаційні війська активізувалися одразу на кількох напрямках. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки до підрозділів Південної операційної зони, інформує «Главком».

За словами головкома, зміна погодних умов спонукала агресора посилити тиск. Вже кілька днів поспіль інтенсивність боїв не спадає.

«Російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими», – заявив Олександр Сирський.

Головнокомадувач також наголосив, що чисельна перевага ворога вимагає від українського командування нестандартних підходів.

«Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції», – додав Сирський.

Під час візиту на південь Олександр Сирський провів наради з командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів.

«Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення – боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами», – написав Олександр Сирський.

«Главком» писав, що рекордні добові втрати російських військ за18 березня можуть свідчити про спроби противника досягти результатів на фронті будь-якою ціною. Заступник командира третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що ключовим фактором у стримуванні ворога залишається ефективна організація оборони, яка не дозволяє росіянам реалізувати свої оперативні цілі та змушує їх зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський війна росія Україна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
Смерть Патріарха Філарета, збиття російського Ка-52. Головне за 20 березня 2026
Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52
Ворог цього дня майже 30 разів атакував Дніпропетровщину: наслідки
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині
Як будуть вимикати світло 21 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua