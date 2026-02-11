Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 70 авіаційних ударів, скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5231 дрон-камікадзе та здійснив 2583 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 лютого станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 36 окупантів та поранили 25, знищили 41 безпілотний літальний апарат, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, також уражено п’ять артилерійських систем, два пункти управління БпЛА, три одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. Українські підрозділи відбили три атаки, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили чотири атаки у районі населеного пункту Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти атакували 15 разів – у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка.

Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.