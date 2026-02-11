Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 70 авіаційних ударів, скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5231 дрон-камікадзе та здійснив 2583 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 лютого станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 36 окупантів та поранили 25, знищили 41 безпілотний літальний апарат, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, також уражено п’ять артилерійських систем, два пункти управління БпЛА, три одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. Українські підрозділи відбили три атаки, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили чотири атаки у районі населеного пункту Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти атакували 15 разів – у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка.

Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними DeepState, Бондарне перейшло під контроль окупантів
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
10 лютого, 23:31
Нині триває 1448-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року
10 лютого, 08:24
Генерал повідомив, що загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб
Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину
9 лютого, 18:03
Українські воїни підтвердили, що окупанти не контролюють населений пункт на Харківщині
Харківщина: Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Глушківки
9 лютого, 17:20
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії
1 лютого, 19:14
Російські окупаційні війська могли захопити село Згагода (Першотравневе)
Росіяни окупували село на Дніпропетровщині – DeepState
29 сiчня, 22:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 958 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
28 сiчня, 06:59
На Троєщині встановлено наметові пункти обігріву, січень 2025 року
Віктор Ющенко показав незламну Троєщину в темряві і звернувся до українців
26 сiчня, 10:07
Ситуація на фронті 15 січня
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
15 сiчня, 22:23

Події в Україні

Bloomberg: Російські удари можуть призвести до ядерного інциденту
Bloomberg: Російські удари можуть призвести до ядерного інциденту
Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу
Загибель військового та його трьох дітей у Богодухові: що відомо про родину
Загибель військового та його трьох дітей у Богодухові: що відомо про родину
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Скандал на телеканалі «Прямий»: медіа перепросило французького блогера за російську мову
Скандал на телеканалі «Прямий»: медіа перепросило французького блогера за російську мову
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua