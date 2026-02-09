Харківщина: Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Глушківки

Українські воїни підтвердили, що окупанти не контролюють населений пункт на Харківщині

Селище розташоване приблизно за 16 км від міста Куп’янська

Селище Глушківка на Харківщині перебуває під контролем українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

«До населених пунктів, «захоплених» генералами РФ у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, додалося селище Глушківка Харківської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська не лише не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в «формі малої інфільтрації». Раніше Міноборони РФ заявляло про нібито окупацію населеного пункту на Харківщині.

Нагадаємо, успішні дії української армії на Харківщині позбавили Росію можливості використовувати Куп’янськ як стратегічний актив під час переговорів. Як повідомляє The Washington Post, цей важливий логістичний вузол став місцем інтенсивних боїв, де українські військові методично знищують залишки окупаційних підрозділів. Попри заяви Москви про контроль над містом, реальна ситуація демонструє провал російської стратегії проникнення.

На початку січня повідомлялося, що у Куп’янську триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишалося менш ніж сто росіян.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська продовжують свою «когнітивну військову кампанію», використовуючи невеликі транскордонні атаки в раніше неактивних прифронтових районах на півночі України. Вони хочуть переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується.