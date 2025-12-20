Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 грудня станом на 22:00 відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, чотири термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ та три БпЛА, також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дев’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 штурмових дій противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог десять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 13 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки у районі Щербаків та у бік Приморського.

Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1396-й день повномасштабної війни в Україні.

