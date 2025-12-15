Головна Світ Політика
Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод у РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод у РФ
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження Астраханського газопереробного заводу
фото: Генштаб ЗСУ

Завод забезпечував сировиною військово-промисловий комплекс Росії

Сили оборони України в ніч на 15 грудня завдали успішного удару по стратегічному об’єкту країни-агресора – Астраханському газопереробному заводу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що метою атаки було зменшення можливостей Росії з виробництва вибухових речовин.

«Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства військово-промислового комплексу Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, на території підприємства зафіксували вибухи та масштабну пожежу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюють.

Астраханський ГПЗ, який належить російському монополісту «Газпрому» й розташований в Астраханській області біля Каспійського моря, уразили підрозділи DeepStrike Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗСУ, наголосило у Facebook командування Сил спеціальних операцій.

«Астраханський ГПЗ є одним із ключових елементів російської газохімічної інфраструктури, що впливає на виробництво палива й продукти нафтохімії в масштабах країни. Завод переробляє газ і газовий конденсат у бензин, дизельне паливо, паливний мазут, які в подальшому використовуються у військових цілях», – йдеться в повідомленні ССО.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. 

