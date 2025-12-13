Головна Країна Події в Україні
Оборона Покровська та Мирнограда. Сирський зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Оборона Покровська та Мирнограда. Сирський зробив заяву
За підсумками доповідей командирів, головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, а також визначив конкретні кроки для зміцнення оборони
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський наголосив на високій мотивації та відповідальності українських військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Під час робочої поїздки він провів нараду з командуванням, яке утримує рубежі на цьому напрямку, пише «Главком».

«Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви», – заявив Сирський.

За підсумками доповідей командирів, головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, а також визначив конкретні кроки для зміцнення оборони. Зокрема, йдеться про підтримку стабільної роботи логістичних шляхів, посилення вогневого впливу, покращення координації та забезпечення підрозділів усім необхідним.

«Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил», – зазначив головнокомандувач.

Сирський також наголосив на високій мотивації та відповідальності українських військових: «Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання».

Під час поїздки він вручив високі державні та відомчі нагороди, серед яких Орден Богдана Хмельницького І ступеня, «Хрест заслуги», «Сталевий хрест», «Срібний хрест» і «Хрест Військова честь».

«Це визнання їхньої відданості справі захисту України та високого професіоналізму», – підкреслив Сирський.

Як повідомлялось, оборона Покровська і Мирнограда триває. Російські заяви про захоплення міст не відповідають дійсності. До слова, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Варто зазначити, що 7-й армійський корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив вихід підрозділів Сил оборони з населених пунктів Лисівка та Сухий Яр, розташованих на південь від Мирнограду.

