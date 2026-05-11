Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 11 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

11 травня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 50 окупантів та 17 поранено, знищено одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та 50 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував, у районах Радьківки та Ківшарівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку

Агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки та Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбивають дві атаки у бік Калинівського та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників в районі Степногірського.

Нагадаємо, триває 1538-й день повномасштабної війни в Україні.

