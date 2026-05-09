«У вас подвійне свято». Росіянка, син якої пропав на СВО, під час параду отримала вітання

У російському Кемерово зафіксували черговий прояв цинізму з боку місцевих пропагандистів. Кореспондентка дивно привітала жінку, яка брала участь у акції «Безсмертний полк». Як інформує «Главком», про це пишуть Telegram-канали.

Так, росіянка ішла у колоні та тримала в руках два портрети – родича, що брав участь у Другій світовій війні, та сина.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 9, 2026

«У мене син пропав на СВО», – сказала мешканка Кемерово.

Замість слів співчуття, пропагандистка вирішила, що втрата дитини на війні є приводом для радості.

«У вас, виходить, подвійне свято. Вітаю!», – вигукнула пропагандистка у відповідь на звістку про зникнення окупанта.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.