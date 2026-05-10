Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ

Максим Бурич
Надзвичайники ліквідували всі займання
колаж: glavcom.ua

На Херсонщині та Донеччині окупати обстрілювали житлові будинки

Російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли цивільної інфраструктури Херсонщини та Донеччини попри оголошене перемир’я. Протягом останньої доби підрозділи ДСНС працювали в екстремальних умовах, ліквідовуючи наслідки ударів безпілотників та артилерії, що спричинили займання житлових будинків та об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дружківці внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати вогонь та запобігти його поширенню на сусідні квартири.

У Краматорську окупанти атакували об'єкти паливної інфраструктури. На двох АЗС міста загорілися ємності для зберігання газу. Завдяки професіоналізму вогнеборців вибуху вдалося уникнути, всі займання ліквідовано.

На Херсонщині ворожі снаряди спричинили пожежу в приватному домоволодінні. Вогонь охопив житловий будинок та два автомобілі. Попри постійну загрозу повторних обстрілів, надзвичайники повністю загасили пожежу. За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільному населенню України. Протягом останньої доби російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками на два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала дитина та зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

