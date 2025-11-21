Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два мотоцикли, чотири одиниці автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс

Російські загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

21 листопада станом на 22:00 відбулося 234 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 20 бойових зіткнень з російськими загарбниками, три з яких досі тривають. Ворог здійснив 79 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 16 штурмових дій противника у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровій Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. Ще п’ять боєзіткнень у даний час тривають.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог 15 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших оборонців в районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 27 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в напрямку Олексіївки. Ще три атаки тривають.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор дев’ять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя. Три боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаудару по Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили вісім атак в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту. Противник завдав авіаудару по Придніпровському.

Лінія фронту станом на 21 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1367-й день повномасштабної війни в Україні.

