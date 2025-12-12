ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)

Сили оборони ліквідували 14 окупантів під час операції

Російські окупанти намагалися прорватися в бік міста Добропілля на Гуляйпільському напрямку, але вдалої атаки не сталося завдяки злагодженій роботі українських захисників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише «Главком».

Воїни 33 окремого штурмового полку зупинили ворога, ліквідувавши 14 окупантів та знищивши чотири мотоцикли і вантажівку противника.

Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

11 грудня станом на 22:00 відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.