Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля
скриншот з відео

Сили оборони ліквідували 14 окупантів під час операції

Російські окупанти намагалися прорватися в бік міста Добропілля на Гуляйпільському напрямку, але вдалої атаки не сталося завдяки злагодженій роботі українських захисників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише «Главком».

Воїни 33 окремого штурмового полку зупинили ворога, ліквідувавши 14 окупантів та знищивши чотири мотоцикли і вантажівку противника.

Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

11 грудня станом на 22:00 відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 грудня
Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу
9 грудня, 22:42
Ситуація на фронті 8 грудня
Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
8 грудня, 22:56
Росіяни здійснили злочин вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
27 листопада, 18:32
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 372 танків
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
26 листопада, 07:05
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 368 танків
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
25 листопада, 06:43
Нині триває 1366-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року
20 листопада, 08:26
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
20 листопада, 07:41
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 356 танків
Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
19 листопада, 06:50
Російські війська атакували Дніпропетровську область
Окупанти атакували транспортне підприємство на Дніпропетровщині
17 листопада, 07:38

Події в Україні

ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)
Росіяни атакували Павлоград: виникли пожежі
Росіяни атакували Павлоград: виникли пожежі
Путін заявив про окупацію Сіверська: відповідь Сил оборони
Путін заявив про окупацію Сіверська: відповідь Сил оборони
На Сумщині окупанти скинули авіабомбу на магазин: є загиблі та поранені
На Сумщині окупанти скинули авіабомбу на магазин: є загиблі та поранені
Лінія фронту станом на 11 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 грудня 2025. Зведення Генштабу
Глава «Укренерго» назвав критичну температуру для енергосистеми
Глава «Укренерго» назвав критичну температуру для енергосистеми

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua