Оборона Мирнограду. Українські захисники утримують центр і північ міста

Сили оборони України утримують повний контроль над північною та центральною частинами Мирнограду

Погіршення погодних умов покращили польотні можливості для українських розвідувальних безпілотників, що ускладнює просування ворога

Сили оборони України утримують повний контроль над північною та центральною частинами Мирнограду на Донеччині, попри спроби ворога прорвати оборону. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування десантно‑штурмових військ Сергій Окішев, передає «Главком».

За його словами, російські війська продовжують намагатися проникнути до центральної частини міста невеликими групами, але оборонці ефективно виявляють і знищують противника як із повітря, так і в стрілковому бою.

«Ворог намагається сунутися туди з кількох напрямків… Сили оборони своєчасно помічають та знищують їх», – розповів Окішев. Він також додав, що ситуацію поблизу населеного пункту Гришине вдалося стабілізувати.

Ворог продовжує спроби атакувати це село, але знищується ще на підступах завдяки роботі аеророзвідки, ударних дронів і підрозділів оборони.

У свою чергу начальник штабу артилерійської розвідки Ігор Яременко підкреслив, що оборонні підрозділи активно працюють над розширенням логістичних шляхів до Мирнограду і Покровська, щоб забезпечити безперебійну підтримку підрозділів на лінії фронту.

Схожу оцінку дав і заступник командира 4‑го батальйону бригади «Сила Свободи» – майор Володимир Назаренко, який описав тактику російських підрозділів: «Ворог продовжує тиснути малими групами. Вони по одному‑чотири бійці… пробують пролазити».

За словами Назаренка, погіршення погодних умов покращили польотні можливості для українських розвідувальних безпілотників, що ускладнює просування противника.

Нагадаємо, завдання взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Однак в наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти.