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Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупанта, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 25 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 310 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 30 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

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