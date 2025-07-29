Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11065 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб,

танків – 11065 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23064 (+0) од,

артилерійських систем – 30865 (+39) од,

РСЗВ – 1451 (+1) од,

засоби ППО – 1201 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192),

крилаті ракети – 3548 (+2),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56687 (+91) од,

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 29 липня Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.