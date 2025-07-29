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Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11065 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

  • особового складу – близько 1051300 (+1050) осіб,
  • танків – 11065 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23064 (+0) од,
  • артилерійських систем – 30865 (+39) од,
  • РСЗВ – 1451 (+1) од,
  • засоби ППО – 1201 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192),
  • крилаті ракети – 3548 (+2),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56687 (+91) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 29 липня
Втрати ворога станом на ранок 29 липня
Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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