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Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок
На Покровському та Сумському напрямках, попри інтенсивні атаки, результати для ворога мінімальні
фото з відкритих джерел

Найбільші територіальні втрати зафіксовано на Новопавлівському напрямку – 34% від усіх захоплених площ

У липні російські війська продовжили активні наступальні дії, окупувавши 564 кв км території України. Цей показник майже не відрізняється від червневого, залишаючись у межах статистичної похибки, повідомляє «Главком» із посиланням на Deep State.

Аналітики проаналізували співвідношення між кількістю штурмів та захопленими територіями. Найбільші територіальні втрати зафіксовано на Новопавлівському напрямку – 34% від усіх захоплених площ, хоча на цей напрямок припало лише 12% штурмових дій. Це свідчить про високу ефективність дій противника.

Інші напрямки виглядають так:

  • Покровський – 22% захоплених територій при 35% штурмів;
  • Лиманський – 12% кв. км (15% штурмів);
  • Харківський (включно з Куп'янським) – 9% кв. км (9% штурмів);
  • Торецький – 5% кв. км (5% штурмів);
  • Сіверський – 4% кв. км (4% штурмів);
  • Запорізький – 3% кв. км (1,3% штурмів);
  • Сумський – територіальних втрат немає, проте 11% штурмових атак припало саме на цей напрямок.

У результаті кореляційного аналізу виявилось, що найбільш «ефективними» для окупантів є Новопавлівський напрямок, де противнику вдається досягати успіхів з меншими зусиллями. Водночас на Покровському та Сумському напрямках, попри інтенсивні атаки, результати для ворога мінімальні, що може свідчити про сильну оборону українських сил.

Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок фото 1

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: окупація ворог наступ

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