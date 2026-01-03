Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
Нині триває 1410-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб. Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 2

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 3

Учора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 4

Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 6

Противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 10

Відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 11

Загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року фото 12

Українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1410-й день повномасштабної війни в Україні.

