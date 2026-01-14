Лінія фронту станом на 14 січня 2026. Зведення Генштабу

14 січня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень

Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

14 січня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 105 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося 13 бойових зіткнень - у районах Вовчанська, Зеленого та у бік населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 17 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаудару по Староукраїнці.

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1421-й день повномасштабної війни в Україні.