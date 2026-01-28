Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 28 січня 2026 року

Окупанти атакували Київщину та Одещину ударними дронами, на Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити допомогу Іраку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 січня:

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Білогородці

Унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. За медичною допомогою звернулися ще четверо людей.

У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.

Також внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку та покрівлю багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.

Російські дрони атакували Одещину

Російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.Також у місті зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині

На Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено.

Під час робіт у пошкодженому вагоні рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, а також фрагменти тіл. Остаточну кількість жертв буде встановлено після проведення ДНК-експертиз.

У мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули щонайменше четверо людей. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному.

Варто зазначити, що поблизу села Язикове Барвінківської громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський поїзд сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове».

Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити допомогу Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливе повторне призначення Нурі аль-Малікі прем’єр-міністром Іраку може стати «дуже поганим вибором» для країни. За його словами, у разі повернення аль-Малікі до влади Сполучені Штати можуть припинити допомогу Іраку.

Трамп наголосив, що під час попереднього перебування аль-Малікі на посаді країна, за його словами, «скотилася до бідності та хаосу». Він додав, що без підтримки США Ірак «не матиме шансів на успіх, процвітання чи свободу», закликавши не допустити повторення такої ситуації.