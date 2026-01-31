Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 31 січня
фото: Генштаб ЗСУ

31 січня на фронті відбулося 303 бойових зіткнень

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2510 дронів-камікадзе та здійснив 2437 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

31 січня на фронті відбулося 303 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка. Українські підрозділи відбили 19 атак, ще п’ять бойових зіткнень наразі тривають.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

12 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 23 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки. Ще чотири боєзіткнення в даний час не завершено.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив чотири атаки в районі Часового Яру та Оріхово-Василівки, тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 38 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 68 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Просяна, Новоселівка, Маломихайлівка.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 42 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Залізничне, Тернувате.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Плавнів. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не відмічено.

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт окупанти ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 605 танків
Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
25 сiчня, 06:56
Ситуація на фронті 24 січня
Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу
24 сiчня, 22:17
Притула прокоментував ініціативу Запорізької ОВА щодо «Єдинозбору»
50 млн грн від Запорізької ОВА для волонтерського фонду? Притула прокоментував скандал
20 сiчня, 11:10
Ситуація на фронті 19 січня
Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу
19 сiчня, 22:43
ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
18 сiчня, 21:15
Ситуація на фронті 17 січня
Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу
17 сiчня, 22:23
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
11 сiчня, 08:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 515 танків
Втрати ворога станом на 7 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 сiчня, 06:56
Ситуація на фронті 4 січня
Лінія фронту станом на 4 січня 2026. Зведення Генштабу
4 сiчня, 22:22

Події в Україні

Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки
Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua