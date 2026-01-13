Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 13 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 січня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 38 та поранили вісім окупантів, знищили 17 одиниць автомобільної техніки, 72 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи, вісім антен зв’язку та наземний дрон. Крім того, уражено вісім одиниць автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 17 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 119 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне, наразі триває бій.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки та Піщаного.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських захисників у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили три ворожі атаки на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 спроб потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки, в деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1420-й день повномасштабної війни в Україні.

