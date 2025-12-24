Головна Світ Політика
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
У місті Єфремов українські безпілотники уразили потужності заводу
фото: Генштаб ЗСУ

Унаслідок ударів на території виробництва спалахнула масштабна пожежа 

Сили оборони уразили потужності Єфремовського заводу синтетичного каучуку у Тульській області РФ. Він спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«У рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах», – йдеться в повідомленні.

Так, у місті Єфремов було уражено потужності заводу синтетичного каучуку. Він спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому росіянами Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині. Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

Нагадаємо, у Тульській області Росії безпілотники здійснили атаку на ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку». Він є одним із найстаріших підприємств у Росії з виробництва синтетичного каучуку та високомолекулярного поліізобутилену. Водночас упродовж останніх років завод зазнавав скорочення обсягів продажів і прибутків, зокрема через зниження попиту та зміну ринкової кон’юнктури.

