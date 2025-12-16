Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 737 бойових броньованих машин
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 16 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб
  • танків – 11 421 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.
  • артилерійських систем – 35 172 (+67) од.
  • РСЗВ – 1 570 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 261 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+1) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1392-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти Генштаб втрати

Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
13 грудня, 11:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 грудня, 07:59
Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
8 грудня, 04:11
Ситуація на фронті 6 грудня
Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу
6 грудня, 22:25
У північних районах міста українські воїни знищують окупантів дронами
Угруповання об’єднаних сил про ситуацію в Купʼянську: РФ переоцінила свої сили
5 грудня, 16:05
Триває 1380-та доба повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 грудня, 06:46
Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03
Ситуація на фронті 18 листопада
Лінія фронту станом на 18 листопада 2025. Зведення Генштабу
18 листопада, 22:18
Російські військові не помітили український дрон
Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном
16 листопада, 18:35

Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
