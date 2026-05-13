Лінія фронту станом на 13 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 13 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

13 травня станом на 22:00 відбулося 187 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 56 окупантів та 14 - поранено, знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Озерне.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили вісім ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

Нагадаємо, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 13 травня 2026. Зведення Генштабу
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих
Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» у Харківській та Житомирській областях
На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі

