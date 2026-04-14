Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету
Ворог залишив без зв'язку мешканців Запорізької області
фото з відкритих джерел

Окупанти вирубили мобільний звʼязок на окупований частині Запорізької області

Тимчасово окуповані території Запорізької області опинилися на межі повної інформаційної ізоляції. Мешканці кількох десятків населених пунктів не мають доступу до мобільного зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у таких громадах:

  • Василівка;
  • Орлянське;
  • Скельки;
  • Первомайське;
  • Шевченкове.

«У регіоні формально діють оператори на кшталт +7 Телеком та МирТелеком. Це швидкостворені структури окупаційної влади, які працюють без належного регулювання та фактично не мають зобов’язань щодо якості зв’язку», – зазначають у Центрі національного спротиву.

У центрі зауважують, ці структури працюють поза правовим полем і без реального регулювання, вони не мають жодних зобов'язань перед абонентами. Як наслідок – зв'язок або нестабільний, або відсутній. Єдиною альтернативою залишається кабельний інтернет, однак і він не забезпечує надійного зв’язку. Через регулярні відключення електроенергії доступ до мережі часто переривається. 

«У результаті мешканці громад опинилися в умовах фактичної ізоляції», – додають у Центрі національного спротиву.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розгортається сценарій тотальної ізоляції. За даними руху «Опір», російські окупаційні адміністрації готують ґрунт для повного вимкнення глобальної мережі інтернет. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

Читайте також:

Читайте також

Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55
Ситуація на фронті 17 березня
Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
17 березня, 22:22
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
Російській армії не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій
Армія РФ пішла у масштабний наступ на семи напрямках: деталі
21 березня, 15:16
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 24 березня
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (оновлено)
24 березня, 02:50
Окупанти гатили 6 квітня по Дніпропетровщині
Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
6 квiтня, 10:20
29% громадян користуються міжнародними посилками
Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону
7 квiтня, 12:15
Російські війська останнім часом випробовують ці дрони над українськими містами
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
10 квiтня, 08:31
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
Вчора, 20:56

Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету
Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026
Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця
Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця
Усні інструкції за $13 тис. Правоохоронці викрили дивну мережу вивезення чоловіків
Усні інструкції за $13 тис. Правоохоронці викрили дивну мережу вивезення чоловіків
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками

Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
