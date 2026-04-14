Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету

Окупанти вирубили мобільний звʼязок на окупований частині Запорізької області

Тимчасово окуповані території Запорізької області опинилися на межі повної інформаційної ізоляції. Мешканці кількох десятків населених пунктів не мають доступу до мобільного зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у таких громадах:

Василівка;

Орлянське;

Скельки;

Первомайське;

Шевченкове.

«У регіоні формально діють оператори на кшталт +7 Телеком та МирТелеком. Це швидкостворені структури окупаційної влади, які працюють без належного регулювання та фактично не мають зобов’язань щодо якості зв’язку», – зазначають у Центрі національного спротиву.

У центрі зауважують, ці структури працюють поза правовим полем і без реального регулювання, вони не мають жодних зобов'язань перед абонентами. Як наслідок – зв'язок або нестабільний, або відсутній. Єдиною альтернативою залишається кабельний інтернет, однак і він не забезпечує надійного зв’язку. Через регулярні відключення електроенергії доступ до мережі часто переривається.

«У результаті мешканці громад опинилися в умовах фактичної ізоляції», – додають у Центрі національного спротиву.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розгортається сценарій тотальної ізоляції. За даними руху «Опір», російські окупаційні адміністрації готують ґрунт для повного вимкнення глобальної мережі інтернет. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.