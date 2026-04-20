Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Нині триває 1517-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 206 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 253 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7767 дронів-камікадзе та здійснив 2916 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське, Долинка, Чарівне, Копані Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав двох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у напрямку Бочкового.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили десять ворожих атак у районах населених пунктів Курилівка, Колісниківка, Ківшарівка, Борівська Андріївка та Радьківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Кармазинівка, Греківка, Дробишеве, Лиман та в напрямку населених пунктів Шийківка й Твердохлібове.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Голубівка та Никифорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки, Василівки, Ганнівки та Шевченка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник чотири рази атакував у районах населених пунктів Олександроград та Січневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Павлівка та Щербаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року фото 12

Нагадаємо, триває 1517-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua