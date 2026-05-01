Атака на Одесу та регіон, вибухи у Туапсе: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 1 травня 2026 року

Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині та цивільну інфраструктуру в Одесі, Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном, Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 травня:

Атака на Одесу та область

Російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району.

Цієї ночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки.

«Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку, там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях», – написав очільник МВА Сергій Лисак.

Повідомляється, що всі екстрені служби вже працюють на місцях.

Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном

Сенат США, де більшість мають республіканці, вдруге за короткий час відхилив спробу обмежити військові дії проти Ірану. Йдеться про резолюцію щодо воєнних повноважень, яка мала зобов’язати адміністрацію президента Дональда Трампа припинити військову кампанію без окремого дозволу Конгресу.

За документ проголосували 47 сенаторів, проти – 50. Двоє республіканців підтримали ініціативу, тоді як один демократ виступив проти.

Дрони уразили НПЗ та порт у Туапсе

У ніч на 1 травня, у російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, знову пролунали вибухи.

У мережі з’являються повідомлення про повторні удари по нафтопереробному заводу та морському терміналу. Зокрема, йдеться про можливе влучання та пожежу на об’єктах інфраструктури.

За даними OSINT-джерел, це вже четверта атака на ці об’єкти за короткий час. Відомо, що ще ввечері в Туапсинському районі оголошували загрозу атаки безпілотників.

