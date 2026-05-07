Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 918 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 338 060 (+890);
  • танків – 11 918 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од;
  • артилерійських систем – 41 539 (+61) од;
  • РСЗВ – 1 776 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 365 (+2) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 336 (+4) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од;
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од;
  • спеціальна техніка – 4 172 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1534-й день повномасштабної війни в Україні.

