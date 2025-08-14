Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 14 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 105 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БпЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, здійснив 233 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог один раз атакував поблизу Глибокого.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

На даний час наші захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Наші війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти ЗСУ Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Ситуація на фронті 17 липня
Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу
17 липня, 22:48
У квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук
Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
28 липня, 17:58
Станом на перше півріччя 2025 року вже профінансовано 74% від запланованих видатків
Зеленський доручив виділити регіонам понад 25 млрд грн на підтримку Сил оборони
29 липня, 20:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23066 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:32
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 серпня, 07:32
Ситуація на фронті 3 серпня
Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу
3 серпня, 22:50
Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей
Серед загиблих у Києві двоє дітей
31 липня, 21:05
Опубліковане нове відео розстрілу росіянами українця в Бучі
«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)
7 серпня, 08:48

Події в Україні

Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу
WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня
Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
25K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
11K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
3687
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3264
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua