Лінія фронту станом на 14 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 105 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БпЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, здійснив 233 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог один раз атакував поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку

На даний час наші захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Наші війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.