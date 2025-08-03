Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:

особового складу – близько 1056130 (+920) осіб;

танків – 11068 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23071 (+2) од;

артилерійських систем – 31025 (+43) од;

РСЗВ – 1452 (+0) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178);

крилаті ракети – 3552 (+1);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57159 (+135);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Як відомо, триває 1257-й день повномасштабної війни в Україні.