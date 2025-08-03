Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:
- особового складу – близько 1056130 (+920) осіб;
- танків – 11068 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23071 (+2) од;
- артилерійських систем – 31025 (+43) од;
- РСЗВ – 1452 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178);
- крилаті ракети – 3552 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57159 (+135);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Як відомо, триває 1257-й день повномасштабної війни в Україні.