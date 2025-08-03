Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1056130 (+920) осіб;
  • танків – 11068 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23071 (+2) од;
  • артилерійських систем – 31025 (+43) од;
  • РСЗВ – 1452 (+0) од;
  • засоби ППО – 1203 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178);
  • крилаті ракети – 3552 (+1);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57159 (+135);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1257-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 4 липня
Лінія фронту станом на 4 липня 2025. Зведення Генштабу
4 липня, 23:16
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року
7 липня, 08:17
Рибальські сітки в промислових масштабах безкоштовно передає ЗСУ, зокрема, Голландія
Війна дронів. Стало відомо, які сітки закуповують ЗСУ для захисних коридорів
3 липня, 11:31
Ситуація на фронті 8 липня
Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу
8 липня, 22:21
Луховицький авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів МіГ
Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
11 липня, 17:05
Дезертир подолав декілька сотень кілометрів дорогами загального користування
На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
9 липня, 14:01
Ситуація на фронті 20 липня
Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу
21 липня, 00:57
Сирський: Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя
Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
30 липня, 20:47
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків
Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:37

Події в Україні

Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
24K
Бутусов став командиром
11K
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
3782
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
2304
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua