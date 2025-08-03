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Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку 

Впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1257-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ ворог Генштаб

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