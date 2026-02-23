Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року
Нині триває 1461-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 8990 дронів-камікадзе та здійснили 3331 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Покровське, Просяна, Рівне Дніпропетровської області; Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке, Таврійське, Комишуваха, Веселянка, Зелене, Розівка, Барвінівка, Новоданилівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Різниківки, Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни один раз намагались просунутися на позиції наших військ, в районі Васюківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки, у районах Приморського та Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1461-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1457-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
19 лютого, 08:20
Станція здатна виявляти об'єкти на відстані до 700 км та на висоті до 75 км
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Ситуація на фронті 12 лютого
Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу
12 лютого, 22:24
За даними DeepState, Бондарне перейшло під контроль окупантів
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
10 лютого, 23:31
Ситуація на фронті 10 лютого
Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу
10 лютого, 22:11
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28
Нині триває 1439-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
1 лютого, 08:13
Нині триває 1433-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року
26 сiчня, 08:17

Події в Україні

Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2026 року
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua