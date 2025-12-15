Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
- танків – 11 412 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
- РСЗВ – 1 570 (+3) од.
- засоби ППО – 1 261 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.
