Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 412 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
  • танків – 11 412 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
  • артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 570 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 261 (+2) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1390-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
Вчора, 08:16
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 410 танків
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:16
Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
13 грудня, 11:46
Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
8 грудня, 04:11
В районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
3 грудня, 13:45
Росіяни атакували машину мобільної вогневої групи (МВГ) у Чернігові
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
2 грудня, 13:37
Ситуація на фронті 23 листопада
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
23 листопада, 22:47
Нині триває 1366-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року
20 листопада, 08:26
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
17 листопада, 22:50

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua